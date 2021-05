Beautiful anticipazioni: Wyatt sta con Flo ma vuole aiutare Sally, c’è un inganno dietro?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 6 maggio 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Los Angeles e ci rivelano proprio la trama dei prossimi episodi. Avrete visto che Wyatt ha deciso di stare vicino a Sally in questo momento così complicato anche se la ragazza era stata chiara con Katie, non avrebbe voluto avere la pietà della gente che le sta intorno. Ma siamo davvero sicuri che questo non sia un piano di Sally per ottenere quello che vuole? Nelle prossime puntate analizzeremo meglio altri atteggiamenti di Sally e potremo capire anche la verità su questa storia. Intanto Thomas continua la sua doppia manipolazione: da un lato fa credere a Zoe di essere innamorato di lei, dall’altro preme su Hope facendole capire che Douglas ha bisogno di lei, non di altre donne…Finalmente però Zoe, dopo aver ascoltato Thomas e Liam parlare, capisce che forse aveva ragione il figlio di Bill e che il suo pseudo fidanzato la sta solo usando per riavere Hope. Aprirà finalmente gli occhi?

Scopriamolo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 6 maggio 2021

Thomas continua a far notare a Hope come Douglas si sia legato a lei facendole anche notare che potrebbe non accettare la presenza di una donna diversa nella sua vita. Il piccolo è così turbato dall’atteggiamento di suo padre che non riesce a capire come stanno realmente le cose. Thomas non si fa scrupoli neppure se si tratta di giocare con i sentimenti di un bambino così piccolo. E Hope, nonostante Liam cerchi di aprire gli occhi, sembra non accorgersene. La Logan è troppo concentrata sul bambino e non si rende conto di quello che Thomas sta facendo.

Flo sembra aver accettato di buon grado il fatto che Wyatt le abbia chiesto di poter passare del tempo con Sally, visto che le resta meno di un mese di vita…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 6 maggio 2021. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.