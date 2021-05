Beautiful anticipazioni: Hope quasi sotto ricatto, cederà?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 9 maggio 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news e le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Avrete visto che Thomas ha intenzione di andare fino in fondo con il suo piano diabolico anche se a pagarne le conseguenze è Douglas, praticamente sconvolto per quello che sta succedendo. Il piccolo infatti crede che suo padre, sposando un’altra donna, lo allontanerà da Hope. Ed è proprio sulla paura di Douglas e sul suo attaccamento a Hope che Thomas punta tutto. Vuole fare in modo che il bambino convinca Hope a stare con lui. La Logan si renderà conto di tutte le macchinazioni che Thomas sta facendo? Liam l’aveva avvisata ma la ragazza non si è lasciata convincere dal suo ex…Nel frattempo si sviluppa anche un’altra story line che terrà il pubblico incollato alla tv per diverso tempo. E’ quella che vede Sally protagonista: la Spectra ha davvero una malattia incurabile? Scopriamolo con le anticipazioni per le prossime puntate di Beautiful, eccole per voi!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 9 maggio 2021

Il piccolo Douglas sta davvero male. Mentre tutti festeggiano per la proposta di matrimonio fatta da Thomas a Zoe, il bambino inizia a pensare che non potrà più stare con Hope e questo lo manda in crisi. Nessuno si rende conto che Thomas è disposto a tutto, così perfido da mettere in pericolo anche la stabilità mentale di suo figlio. Ma il giovane Forrester non ha dubbi: farà di tutto pur di riportare Hope dalla sua parte. Adesso ci chiediamo: la giovane Logan se ne renderà conto, capirà che tutti gli avvertimenti che le sono stati dati avevano un senso? Thomas pensa di aver fatto tutte le mosse giuste e adesso aspetta solo che Hope decida di mettersi insieme a lui. Lo farà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani alle 14 circa su Canale 5. Vi ricordiamo che a seguire andrà in onda una nuova puntata de Il segreto.