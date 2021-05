Beautiful anticipazioni: Katie rivela a tutti della malattia di Sally, sta per morire?

Steffy e Ridge non sanno nulla delle condizioni di salite di Sally e per questo reputano che sia arrivato il momento di licenziarla. Lo faranno? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani 14 maggio 2021. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 scopriremo quelle che sono le intenzioni dei due Forrester che pretendevano da Sally creatività e impegno ma che a quanto pare non stanno ottenendo quello che si aspettavano. E allora, che cosa decideranno di fare? Lo scopriamo con le ultime news in arrivo da Los Angeles dove tra l’altro, fervono i preparativi per il matrimonio di Zoe e Thomas. La ragazza non sospetta nulla e crede anzi che il Forrester sia innamorato di lei e che voglia farsi una nuova vita al suo fianco. Non ha forse il coraggio di ammettere che si tratta solo di una grande macchinazione…Thomas vuole solo Hope che però, almeno per il momento, non ha ceduto.

Ma vediamo le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani 14 maggio 2021, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 14 maggio 2021

Katie viene a sapere che Ridge e Steffy hanno deciso di licenziare Sally. La moglie di Bill non può permettere che succeda. Sa infatti che Sally non sta rendendo a lavoro perchè è malata e soprattutto perchè ha scoperto di avere solo un altro mese di vita. Nessuno al suo posto troverebbe l’ispirazione giusta per lavorare. E così anche se aveva promesso a Sally di non dire niente a nessuno della sua malattia, alla fine Katie racconta a Ridge quello che Sally sta affrontando. Lo stilista non si aspettava una simile rivelazione e ne resta sconvolto. Anche Steffy apprende la notizia. Nel frattempo Wyatt e Flo molto dispiaciuti per le condizioni di salute di Sally cercano di capire come possono essere di aiuto in questo momento molto particolare.

