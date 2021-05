Una vita anticipazioni: la morte di Ursula, questa volta è per sempre?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 18 maggio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38. Come avrete visto infatti, Ursula ha tentato di giocare la sua ultima carta: ha raccontato tutto a Felipe, gli ha detto di Santiago, del patto di Genoveva con Andrade. Ma l’avvocato non le ha creduto e ha anche cercato di ucciderla. Genoveva è arrivata in tempo, prima che Felipe potesse strangolare la donna. Ma è chiaro che se anche Felipe non le ha creduto, la Dicenta ha instillato in lui il dubbio. Per cui potrebbe succedere davvero di tutto. Come andrà a finire questa storia? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita di domani, 18 maggio 2021.

Una vita anticipazioni: la trama del 18 maggio 2021

Cinta risponde in modo particolare alla richiesta della madre: debutterà e lo farà per lei. Bellita sta ancora molto male ma non vuole condizionare la vita delle persone intorno a lei. Jose chiede ai suoi amici di supportare Cinta nella sua performance, rimarrà a prendersi cura di Bellita. Bellita è fatalmente delirante e pensa addirittura di essere morta, nessuno al momento sa se la cura che la donna sta facendo in qualche modo funzioni. Le sue condizioni sono al momento gravi ma tutti sperano che possa guarire.

Liberto e Rosina danno a Casilda il permesso di andare in vacanza. La domestica è felicissima per questa possibilità. Camino si presenta a casa di Maite con una valigia, ha intenzione di partire con lei. Emilio è felicissimo di poter stare al fianco di Cinta in un giorno così importante. Ursula invece si confessa e nasconde anche un fazzoletto di Genoveva…Sa che potrebbe morire molto presto. Quando si presenta all’appuntamento con Genoveva le dice di non andare avanti con la commedia che sa bene quelle che sono le sue intenzioni. Di farla finita: sa che vuole ucciderla e non darle del denaro…La Dicenta ha portato un pugnale ma quello che non sa è che Genoveva non è a sola. Santiago arriva alle loro spalle e uccider Ursula. La donna prima di morire ricorda tutte le malefatte che ha commesso.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 18 maggio 2021.