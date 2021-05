Una vita anticipazioni: Felipe ha paura di essere arrestato per l’omicidio di Ursula

Che cosa succederà nella puntata di Una vita che ci aspetta lunedì pomeriggio su Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama della puntata della soap di Canale 5 in onda a inizio settimana. Il 24 maggio 2021 vedremo la seconda parte dell’episodio 1173 di Acacias 38. Scopriremo quelle che sono le intenzioni di Genoveva? Che cosa farà la donna? Santiago se ne andrà con Marcia senza che lei abbia detto nulla a Felipe sulla vera identità dell’uomo con il quale vuole lasciare la Spagna per andare a Cuba? Scopriamo tutti i dettagli con le anticipazioni e le ultime news da Acacias 38, eccole per voi!

Una vita anticipazioni: la trama di lunedì 24 maggio 2021

El Choco è disposto a confessare la verità a Bellita, ma Arantxa improvvisa una scusa. Cinta non sa più che cosa fare perchè sua madre vuole delle spiegazioni che però non può avere al momento…E così continua a inventare scuse prendendo tempo senza dire il vero motivo per il quale Margarita non è andata a fare visita a sua madre. Bellita non sa davvero che cosa pensare di questa vicenda ma mai immaginerebbe che la sua amica l’ha avvelenata. Intanto, visto che la cantante sta meglio, Josè decide che può continuare a occuparsi della sua carriera di attore e torna a teatro.

Liberto non sa come nascondere i dipinti di Maite a Rosina, così decide di mentirle sui suoi viaggi nello studio dell’artista. Rosina sembra credere a tutto ciò che le dice suo marito.

Felipe parla con Genoveva di quello che Mendez ha scoperto fino a questo momento nelle sue indagini per l’omicidio di Ursula. Le dice che la suora, a detta delle persone che vivevano con lei in convento, non stava bene tanto che si stava pensando di internarla. Ma non solo, pare che uscisse di frequente per incontrare qualcuno…Felipe però teme che Mendez non gli abbia detto tutto e che forse sospetta di lui. Genoveva gli promette che non dirà nulla di quello che è successo con Ursula. Intanto Marcia fa un regalo molto speciale a tutte le amiche di Acacias 38 mentre si prepara per lasciare per sempre la Spagna.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda lunedì su Canale 5.