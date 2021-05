Beautiful anticipazioni: Zoe accetta di sposare Thomas, Hope chiede tempo

Zoe si è resa conto che tutto quello che sta succedendo intorno a lei va troppo veloce. Ma dopo una prima esitazione, alla fine decide che questo matrimonio si farà e accetta quindi la proposta di Thomas. La ragazza si rende conto che Douglas è in difficoltà e cerca di avvicinarsi per come può al bambino che però è terrorizzato dall’idea di perdere Hope come figura di riferimento. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani 25 maggio 2021. Pronti per scoprire tutti i dettagli e tutto quello che succederà in queste imperdibili puntate che chiudono il mese di maggio?

Mentre Thomas cerca di organizzare il matrimonio con Zoe, Hope spiega a Douglas che tra di loro non cambierà niente ma il bambino è comunque turbato da tutto quello che è successo e da quello che sta succedendo. Cosa accadrà?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 25 maggio 2021

A Thomas non interessa nulla del suo bambino altrimenti non lo avrebbe mai messo in pericolo in passato e non lo avrebbe mai portato a un livello di esasperazione tale. Hope non immagina che Thomas sia totalmente insensibile al disagio di suo figlio e per l’ennesima volta chiede a Thomas di prendersi del tempo, di dare anche al piccolo Douglas il giusto tempo per abituarsi all’idea di questo matrimonio. Ma Thomas ha solo un obiettivo: fare in modo che Hope sentendosi in colpa gli chieda di non sposare Zoe e torni poi insieme a lui per amore di Douglas. Per questo motivo quando la Logan gli dice di aspettare, di fare in modo che il bambino possa metabolizzare quanto sta succedendo, Thomas le dice che non vuole farlo e che presto lui Zoe si sposeranno.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani 25 maggio 2021 come sempre alle 13,40 su Canale 5.