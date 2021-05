Una vita anticipazioni: Marcia alla porta di Felipe, cosa gli dirà?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 26 maggio 2021? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda nel pomeriggio di domani, Su Canale 5 potremo seguire la seconda parte dell’episodio 1174 di Acacias 38. Come avrete visto Marcia ha chiesto a suo marito di poter salutare Felipe prima di lasciare per sempre la Spagna. La ragazza non sa però che al momento l’avvocato è il sospettato numero 1 per l’omicidio di Ursula. E quello che neppure sa è che invece è stato suo marito a uccidere la Dicenta su ordine di Genoveva. Ma c’è anche un altro grande segreto che Marcia ignora del tutto. La brasiliana ha scelto di non dire nulla a Felipe sul fatto che Santiago non sia davvero suo marito e sul suo essere quindi una donna libera. Lo ha fatto perchè sa che Genoveva aspetta un figlio da lui e non vuole distruggere il futuro del bambino. Marcia però non sa che quel figlio, potrebbe persino essere di Israel, il finto Santiago…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 26 maggio 2021

Mentre Genoveva risposte alle domande di Mendez, cercando di non mettere nei guai Felipe ( almeno così ha fatto capire all’avvocato) ad Acacias tutti continuano con le loro congetture sulla morte di Dicenta. Liberto cerca di impedire a Rosina di vedere i dipinti in mostra. Pensa che la donna non approverebbe visti i soggetti che Maite ha dipinto.

Il film riceve recensioni entusiastiche sui giornali. Méndez informa i Domínguez che Alfonso è stato arrestato, il che fa dubitare Bellita. Marcia prima di partire decide di spiegare a Lolita perchè lo sta facendo: lei ama Felipe ma lui si sta per sposare e a quanto pare non sono destinati a stare insieme…E poi come ha chiesto a suo marito, va a salutare Felipe prima di lasciare per sempre la Spagna. Santiago e Marcia bussano alla porta di Felipe che sorpreso si ritrova i due di fronte. Marcia ha qualcosa da dirgli ma che cosa dirà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 26 maggio 2021 come sempre alle 14,10 su Canale 5.