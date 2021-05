Beautiful anticipazioni: Steffy finalmente confessa, Hope si sveglia?

Mentre Thomas cerca in tutti i modi di manipolare il piccolo Douglas e arriva a fare un patto con il bambino, Steffy decide che è arrivato il momento di parlare con Hope. La giovane Logan non ha creduto alle parole di Liam, pensa che lui l’abbia tradita ma è arrivato il momento di raccontare tutto, ma proprio tutto su Thomas e sulle sue manipolazioni. Che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 29 maggio 2021. Nella prossima puntata di Beautiful vedremo che cosa Steffy deciderà di fare e soprattutto scopriremo se alla fine Hope le crederà!

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 29 maggio 2021

Per Steffy è arrivato il momento di parlare. La ragazza da settimane avrebbe voluto dire a Hope che tra lei e Liam non c’era assolutamente nulla e che tutto quello che ha visto è stato frutto della macchinazione di Thomas. Steffy si, forse ci aveva sperato ma Liam non aveva cambiato idea visto che ama ancora Hope. Del resto pochissimi minuti prima di quel bacio, il giovane Spencer aveva chiesto a Hope di diventare sua moglie…Steffy quindi decide che è arrivato il momento di raccontare alla figlia di Brooke come sono andate le cose e le spiega che quel bacio, come anche Liam le ha già detto, è stato frutto di una manipolazione. Thomas sapeva che Hope stava andando a casa di Steffy e l’ha chiamata chiedendole di baciare Liam. Hope si renderà finalmente conto di quanto Thomas sia ossessionato da lei e di cosa sia capace di mettere in moto pur di arrivare a lei?

Forse Thomas questa volta non aveva fatto bene i conti visto che alla fine Steffy ha parlato, anche se lui per settimane le aveva chiesto di tacere…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 29 maggio 2021.