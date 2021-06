Beautiful anticipazioni: doppia sposa per Thomas, come finirà?

Mentre Thomas si prepara per sposare Zoe e pensa a mettere in atto il suo piano, anche Hope studia le mosse da fare. La giovane Logan ormai sa tutto quello che Thomas ha fatto per arrivare a questo punto e non ha più intenzione di lasciarsi manipolare. Difenderà Douglas si, ma allo stesso tempo difenderà anche il suo onore e la sua dignità. Grazie alle rivelazioni fatte da Steffy ha capito di che pasta è fatto Thomas e ha compreso che gli ha dato fin troppa fiducia, fiducia che l’uomo non si meritava. Ma vediamo che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 2 giugno 2021. Le soap di Canale 5 andranno in onda nonostante la festa. Giornata rossa sul calendario ma non per le soap di Canale 5 che ci aspettano tutte regolarmente in onda. Questo matrimonio quindi, si farà oppure no? Ridge ed Eric alla fine sembrano essere molto felici della scelta di Thomas e sono anche contenti di poter accogliere Zoe, non immaginano neppure che tutto questo è solo un diabolico tentativo di Thomas di riavere Hope ma a quanto pare, lo scopriranno molto presto.

E ora vediamo le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 2 giugno 2021

Mancano ormai poche ore al matrimonio che Thomas ha organizzato in fretta e furia per lui e per Zoe. La ragazza è ancora convinta che sia tutto frutto dell’amore che Thomas prova per lei ma si sta sbagliando. Eppure era stata avvisata ma non ha voluto dare retta a Liam. Thomas gioca la sua ultima carta: spiega a Douglas che deve fare in modo che Hope gli chieda di prendere il posto di Zoe in modo da potersi sposare e da diventare sua madre. Il bambino è davvero confuso ma Hope ha anche lei un piano e sta per metterlo in atto…Vi è mai capitato di vedere due spose allo stesso matrimonio? Ecco sta per succedere…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani! Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.