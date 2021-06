Beautiful anticipazioni: Zoe e Thomas a un passo dal si con l’incognita Hope

Si avvicina il grande momento, quello in cui Thomas e Zoe dovranno giurarsi amore eterno nella cerimonia matrimoniale. Ma nessuno immagina fino a che punto Thomas è arrivato con questa storia, manipolando persino suo figlio. Hope però questa volta ha davvero capito quanto il Forrester possa essere spietato e ha intenzione di fermarlo, una volta e per sempre. Come farà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 3 giugno 2021. Nella prossima puntata della soap di Canale 5 vedremo che cosa ha deciso di fare la figlia di Brooke mentre il piccolo Douglas cerca in tutti i modi di non deludere suo padre ma soprattutto di non perdere Hope, questa è la sua più grande paura. L’unico a non rendersi conto di quello che Thomas sta facendo è Ridge che continua a schierarsi in tutto e per tutto dalla sua parte. A dire il vero c’è anche un’altra persona che non si sta rendendo conto di nulla e quella persona è Zoe. La ragazza crede davvero che Thomas la ami e che voglia sposarla non sa quanto sbaglia…

Mediaset ha regalato al suo pubblico le soap anche il 2 giugno, giorno di festa e allora scopriamo che cosa accadrà domani nelle nuove imperdibili puntate. Ecco le anticipazioni e le ultime news da Los Angeles.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 3 giugno 2021

Vinny sa bene quello che Thomas vuole fare e non fa nulla per distoglierlo dal suo diabolico piano, anzi. Lo ha appoggiato sin dal primo momento e spera che tutto possa andare secondo i suoi piani anche se al momento le cose sono ancora complicate. Vinny si augura che alla fine il figlio di Thomas ottenga il risultato che si augurano. Nessuno dei due giovani si rende conto che si sta giocando con la vita di un bambino così piccolo… Hope dopo aver parlato con Liam sembra sapere bene che cosa fare e si prepara a lasciare il segno nel giorno del matrimonio di Zoe e Thomas…

Appuntamento quindi a domani per nuovi imperdibili colpi di scena. Alla fine questo matrimonio come andrà a finire?