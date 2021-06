Una vita anticipazioni: Santiago rischia grosso ma non tradisce Genoveva, morirà?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani 9 giugno 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38: domani in onda la seconda parte dell’episodio 1183 della soap spagnola. Come avrete visto ad Acacias 38 succede davvero di tutto: Genoveva ha deciso di far uccidere Santiago perchè è il solo che conosce tutta la verità su quello che lei ha fatto, incluso l’omicidio di Ursula. Intanto Marcia vorrebbe che Felipe dicesse a Mendez che anche Genoveva aveva dei motivi per volere Ursula morta ma l’avvocato sta cercando di tutelare la sua compagna visto che è incinta e potrebbe perdere il bambino che lui desidera davvero tanto. Cosa succederà quindi adesso? Scopriamolo con le ultime news arrivate da Acacias 38, ecco le anticipazioni per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 9 giugno 2021

Rosina continua a chiedersi se Liberto le stia nascondendo qualcosa ed è sempre più nervosa un po’ come Lolita che ormai sta per diventare mamma e l’arrivo del suo primo figlio la terrorizza. Ha paura che possa andare male qualcosa e non riesce a rasserenarsi. Carmen cerca di rassicurare in tutti i modi Lolita ma non è facile.

Emilio non si è bevuto il racconto di Julio e inizia a pensare che il giovane stia nascondendo ben altro. E non sbaglia visto che il ragazzo ha molte lettere e foto che mostrano un Josè molto giovane…Emilio non sa nulla ma sospetta e decide di parlare con Antonito di quelli che sono i suoi dubbi. Nel frattempo anche Felipe parla con Santiago a caccia di risposte ma per il momento il giovane marito di Marcia non tradisce Genoveva…

Il piano per Arantxa per accedere alla sua eredità continua e lei inizia a negarsi con i suoi padroni e si sfoga con Cesáreo, che la incoraggia a non permettere che la trattino in quel modo. Emilio e Antonito affrontano Julio chiedendo spiegazioni mentre Genoveva ha un nuovo faccia a faccia con Santiago. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 9 giugno 2021 su Canale 5.