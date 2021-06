Una vita anticipazioni: le lettere di Ursula mandano tutti in tilt, cosa succederà?

Che cosa succederà ad Acacias 38 dopo l’arrivo delle lettere che Ursula ha mandato a tutti gli abitanti del palazzo? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani 17 giugno 2021. Dobbiamo aspettarci grandi colpi di scena dalla prima parte dell’episodio 1189 della soap spagnola? Vedremo perchè si sa, come dice il detto, la vendetta è un piatto che va servito a freddo e quella di Ursula a quanto pare, sta arrivando dall’oltre tomba. E la Dicenta ne ha davvero per tutti…Intanto Lolita, sconvolta per le recenti disavventure di suo marito, sta molto male e viene portata in ospedale, per lei è arrivato il momento di partorire? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 17 giugno 2021

Carmen è devastata dalla lettera che Ursula le ha mandato. La donna le ha scritto che Ramon ha dei segreti che non le ha mai raccontato: ad esempio, lei lo sa che suo marito va tutte le settimane di nascosto al cimitero per fare visita a Trini, che è l’unica donna che ama e che non ha mai dimenticato? Carmen è sconvolta dalla lettera che Ursula le ha mandato…Quando Ramon torna a casa e la vede in lacrime pensa che sia solo preoccupata per tutto quello che è successo con Antonito e che sia preoccupata per Lolita non immagina tutto quello che è accaduto e non sospetta niente della lettera…

Anche la lettera ricevuta da Bellita porta delle conseguenze inaspettate. La donna si reca da Felicia e la schiaffeggia davanti a tutti. Emilio la blocca e le dice che non può permettersi di trattare sua madre in quel modo. Nessuno riesce a capire che cosa stia succedendo. E anche Rosina crede a quello che Ursula ha scritto nella lettera e si scontra con Liberto il quale di giustifica dicendo che è chiaro che la Dicenta si sia inventata tutto…

Ma non finisce qui: a quanto pare Ursula sapeva che Maite e Camino aveva una relazione. Lo avrà scritto a qualcuno che non ha ancora ricevuto una lettera? Le due donne sono molto preoccupate. Carmen, ancora molto provata per quello che la letto nella lettera, se la prende con Lolita e le due tornano a litigare come non accadeva da tempo.

Liberto informa anche Felipe e Ramon di quello che sta succedendo e delle lettere che Ursula ha mandato…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani 17 giugno 2021 su Canale 5.