Beautiful anticipazioni: Flo sospetta, Sally va avanti

Mentre Brooke continua a pensare che sia stata Quinn a caricare il famoso video, e vuole affrontarla, Shauna sembra aver preso la sua decisione. Di che cosa si tratta? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 19 giugno 2021. Si va in onda anche questa settimana al sabato con un appuntamento tutto da non perdere. Di colpi di scena ne sono accaduti diversi ma c’è adesso una story line che sta entrando nel vivo. E’ quella che vede protagoniste Sally, la sua dottoressa e anche Flo. Se infatti Wyatt non si è accorto di nulla, la sua vera fidanzata inizia a fiutare qualcosa, ma di che si tratta?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 19 giugno 2021

Wyatt incontra Sally e Flo insieme. La sua fidanzata si dimostra pronta a gestire questa situazione e a stare al fianco della Spectra che ha bisogno di tutto l’amore del caso in questo momento così complicato. E ha bisogno di avere al suo fianco persone che le vogliano bene per questo è giusto che Wyatt stia con lei. Flo però ha visto qualcosa che inizia a puzzarle, si renderà conto che Sally ha inventato tutto?

Per Ridge e Brooke intanto è arrivato il momento di festeggiare con tutta la famiglia. Il Forrester al momento non sa nulla del bacio e del video che era stato montato proprio sulla cornice digitale che ha regalato a sua moglie. Quinn ha altro in mente, ma cosa?

Nel frattempo Shauna, stanca di come sono andate le cose tra lei e Ridge alla fine ha deciso di andare via per rifarsi una vita lontano da tutto questo caos. Ma quando Quinn scopre quelle che sono le intenzioni della sua amica la invita a non farlo. Quinn crede che questo sia il momento giusto per mettere i bastoni tra le ruote a Ridge a a Brooke e chiede a Shauna di rinviare almeno per il momento la partenza.

Che cosa altro ha in mente la Fuller? Lo scopriremo in questi caldi giorni di inizio estate! Continuate a leggere le nostre anticipazioni per scoprire tutti i dettagli sulle prossime puntate della soap di Canale 5.