Una vita anticipazioni: Marcia andrà da Andrade, cosa le dirà l’uomo?

Cinta e suo padre sono felici di aver trovato Julio ma al momento non hanno ancora trovato il “coraggio” per raccontare tutto a Bellita che sembra non sospettare niente. Ma non è arrivato il momento di dirle tutto? Felipe sta iniziando a mettere insieme i diversi tasselli e si chiede come mai, Andrade abbia chiesto di parlare con Marcia. Che cosa le vorrà dire? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 25 giugno 2021 con la soap spagnola che ci aspetta come sempre alle 14,10 dopo Beautiful. Domani andrà in onda la seconda parte dell’episodio 1194 di Acacias 38, da non perdere.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 25 giugno 2021

Servante e Jacinto ricevono finalmente dai servi il regalo di nozze per Felipe e Genoveva. Ma cade a terra e si rompe, cosa faranno adesso? Come sempre ne hanno combinata una delle loro e adesso serve una soluzione…Cinta e Josè cercano di capire se è il caso di dire a Bellita di Julio ma le cose sono particolarmente complicate.

Lolita fa impazzire tutta la sua famiglia negli ultimi giorni di gravidanza. Carmen e Antonito sono molto provati da quello che sta succedendo e cercano di andare avanti come meglio possono. Anche Ramon inizia a perdere la pazienza. Cinta parla con Emilio di quello che sta succedendo con sua madre e con la storia di Julio ma non sa che il suo fidanzato ha ben altro a cui pensare. Emilio non le ha ancora detto nulla di tutta la storia di Camino e Maite.

Genoveva conclude i preparativi per il suo matrimonio e non prende in giro Santiago: una volta moglie di Felipe, non avrà più bisogno di lui. Ma l’avvocato non sembra troppo convinto di fare la cosa giusta sposandola. Per Camino è diventato davvero impossibile lavorare con sua madre. Ildefonso è tornato al ristorante per chiedere a Felicia di poter ricominciare con Camino, si è reso conto di aver esagerato rompendo in quel modo con lei. Emilio prova a stare vicino a sua madre che è distrutta dopo quello che è successo.

Mente Santiago prepara tutto per la partenza, Marcia decide di andare a parlare con Andrade anche se suo marito non approva.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita di domani 25 giugno 2021.