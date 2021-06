Una vita anticipazioni: l’arresto di Maite, il matrimonio si farà?

Marcia ha deciso di andare a parlare con Andrade per ascoltare quello che ha da dirle anche se Santiago non pensa che sia una buona idea. L’uomo ha paura che Andrade riveli a Marcia quello che Genoveva ha fatto…Nel frattempo è arrivato il momento del parto di Lolita che sta sempre peggio mentre Antonito non ha ancora trovato il modo di dire a Felipe che lo vorrebbe avere come padrino del figlio…E domani che cosa succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita in onda sabato 26 giugno 2021. Si va in onda come sempre al sabato alle 15 con una nuova puntata tutta da non perdere.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 26 giugno 2021

Acacias si veste a festa nei preparativi per il grande matrimonio tra Felipe e Genoveva. L’avvocato però non sembra molto convinto del passo che sta per compiere.

In casa Pasamar non c’è ancora pace. Emilio impedisce a Camino di raccontare a tutti la sua relazione con Maite. La ragazza apprende da Liberto che la sua amante è pronto per partire e per andare a Parigi e corre nel suo appartamento: non la fermerà, ma non potrà impedirle di scappare con lei. Ma i loro piani sono frustrati dall’arrivo della Guardia Civil. Qualcuno ha denunciato Maite, che cosa le succederà, sarà arrestata?

Cinta chiede a suo padre di dire la verità su Julio a Bellita. Le cose sono complicate e alla fine Bellita rischia di scoprire da sola che suo marito ha avuto un figlio fuori dal matrimonio…

Lolita si prepara nei suoi vestiti migliori per essere la madrina della sua amica Genoveva. Ma le contrazioni regolari cambiano i suoi piani: diventerà mamma! Finalmente! Marcia scopre, grazie ad un convalescente Andrade, che l’arrivo di Santiago ad Acacias non è stato un caso, ma un piano di Genoveva… per separarla da Felipe! Cosa farà adesso la ragazza, lo dirà a Felipe prima che sia troppo tardi? O ancora una volta starà in silenzio? Genoveva intanto è pronta con il suo abito da sposa per diventare la moglie di Felipe. Andrade chiede perdono a Marcia per tutto quello che le ha fatto. Lei crederà alle sue parole?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 26 giugno 2021 su Canale 5.