Beautiful anticipazioni: Katie perdonerà sua sorella e Bill?

Il piano di Quinn ha funzionato alla grande. La donna ha ottenuto quello che desiderava e infatti adesso Ridge ha deciso di lasciare Brooke. Cosa succederà quindi nelle prossime puntate della soap americana? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano la trama della prossima puntata di Beautiful. Per il momento nessuna pausa estiva per la soap che andrà in onda non solo nei giorni settimanali ma anche al sabato e alla domenica, almeno per le prossime settimane. Iniziamo quindi con la trama di Beautiful per la puntata di domani, 27 giugno 2021.

Cosa farà Shauna dopo aver saputo che Ridge e Brooke si sono lasciati, rimanderà la sua partenza o si sentirà in colpa perchè alla fine Quinn ha usato il video che ha fatto lei? E lo dirà a Ridge che è stata lei a trovare quelle prove che hanno cambiato per sempre la sua vita con Brooke? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 27 giugno 2021

Il video che è stato mostrato durante quella che doveva essere una festa e si è trasformata invece in un incubo, ha avuto delle conseguenze amare e non solo per Brooke. Non dimentichiamo infatti che anche Bill ha una relazione e che Katie è la sorella della Logan…Le cose si sono complicate anche per loro e non sembra che Katie abbia nessuna intenzione di perdonare Bill per quello che è successo anche se l’imprenditore continua a dire che si è trattato di un errore, di una cosa di poco conto, che non c’è nulla da aggiungere in questa storia…Ma Katie per l’ennesima volta si è sentita tradita, delusa e amareggiata dalle persone che più ama tra l’altro… Sembra proprio che Brooke e e Bill non saranno, almeno per il momento, perdonati per quello che hanno fatto.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 27 giugno 2021, come sempre alle 13,40 su Canale 5.