Beautiful anticipazioni: Flo sospetta e si mette nei guai

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 7 luglio 2021? Mentre Shauna si trova a Las Vegas con Ridge e tra di loro sembra esserci un certo feeling, Brooke prova a capire che fine abbia fatto lo stilista anche se al momento non sospetta in nessun modo che possa essere in compagnia di un’altra donna. Ma sa bene che dietro a tutta questa storia c’è lo zampino perfido di Quinn e quindi che potrebbe esser successo davvero di tutto. Intanto anche Flo ha il suo bel da fare. La ragazza infatti, dopo aver notato uno strano atteggiamento di Sally inizia a pensare che la ex di Wyatt, stia nascondendo qualcosa. Quello che però Flo non può immaginare è che anche la dottoressa Escobar sia una sua complice…Intanto Bill si presenta a casa di Brooke per starle vicino ma la donna dice di non volerlo vedere, ci sono già troppi pettegolezzi in giro. Katie non sa che cosa fare: può perdonare Bill e Brooke per quello che le hanno fatto? Ma vediamo adesso le anticipazioni e la trama di Beautiful per la puntata di domani, 7 luglio 2021 con la soap che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 7 luglio 2021

Flo incomincia a sospettare qualcosa, notando degli strani atteggiamenti in Sally e ha paura che la ragazza stia nascondendo qualcosa. Difficilmente potrebbe però immaginare che si tratti di una bugia grossa come quella che ha raccontato a Wyatt. Ben presto però Flo si renderà conto che forse è la dottoressa Escobar a mentire sulla malattia di Sally e deciderà di vederci chiaro. Non sa che si sta mettendo nei guai e che questa sua voglia di andare in fondo nella ricerca della verità potrebbe costarle molto cara…

Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Beautiful assolutamente da non perdere.