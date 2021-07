Una vita anticipazioni: Genoveva finge ancora, per Marcia è arrivato il momento di parlare?

Si va in onda anche al sabato pomeriggio domani con una nuova puntata della soap spagnola. Una vita ci aspetta come sempre sabato 10 luglio 2021 dopo Beautiful. Ma che cosa sta succedendo nel quartiere più famoso di Spagna? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano la trama della prossima putata della soap di Canale 5. Domani in onda la seconda parte dell’episodio 1204 di Acacias 38 con un colpo di scena che riguarda Marcia e Genoveva assolutamente da non perdere…Avrete visto che alla fine Armando ha scoperto che cosa è successo a Maite e ha deciso di schierarsi dalla parte di sua nipote senza pensarci troppo. Emilio e Cinta invece pensano di sposarsi il prima possibile ma Bellita non sembra essere molto entusiasta. La sua attenzione è catalizzata su Julio…Genoveva intanto inizia a credere che la nuova domestica e Mendez si conoscano. E’ davvero possibile che Laura stia lavorando per l’ispettore per cercare di capire se Marcia ha a che fare con la morte di Ursula?

Una vita anticipazioni: la trama di domani 10 luglio 2021

Se Armando ha deciso di perdonare Maite per quello che è successo e di starla accanto, non ha però detto nulla a Susana di quello che sta succedendo. E così la donna pensa di chiedere notizie a Rosina che però si trova in imbarazzo, non sapendo come raccontare quello che è successo Maite e i motivi per i quali è stata arrestata…Laura va alla bottega dove lavorano Carmen e Marcia in assenza di Lolita e fa delle strane domande…Armando affronta Felicia e le chiede spiegazioni su quello che è successo tra Maite e Camino.

Marcia si presenta a casa di Felipe per parlare con lui ma apre Genoveva e le due donne iniziano a discutere sul pianerottolo di casa. Genoveva fa finta di esser stata colpita da Marcia non appena capisce che Felipe sta per uscire di casa e vedrà tutto…

Appuntamento a domani con una nuova imperdibile puntata di Una vita.