Una vita anticipazioni prima serata: Felipe caccia Marcia, la verità si allontana

E alla fine anche questa volta Genoveva sembra essersela cavata. Come? Felipe crede a lei e caccia via Marcia per quello che ha fatto. In fondo Genoveva aspetta il suo bambino. Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di oggi 10 luglio 2021. La soap spagnola andrà in onda anche questo sabato in prima serata su Rete 4. Avrete visto che Genoveva ha finto di farsi male, come se fosse stata Marcia a spingerla dalle scale ma le cose sono andate in modo diverso. La ragazza tra l’altro, sembrava arrivata a casa di Felipe con l’intenzione di raccontargli tutto di Santiago e di quello che era successo. Ma alla fine, visto come sono andate le cose, se n’è andata. Santiago le ha chiesto di dimenticare il passato, di non pensare a Felipe e di voltare pagina insieme, partendo per Cuba. Marcia che farà?

Scopriamo le anticipazioni con le ultimissime dalla Spagna: dovrebbero andare in onda questa sera due episodi integrali, l’episodio 1205 e l’episodio 1206 di Acacias 38.

Una vita anticipazioni: la trama di stasera 10 luglio 2021

Armando fa chiaramente capire a Felicia che sospetta sia lei la mandante della denuncia contro Maite, così i due hanno un’aspra discussione.

Cinta vorrebbe spiegare alla madre e al padre che lei ed Emilio intendono sposarsi, ma non è il momento giusto: Bellita è infatti sempre più in ansia nel notare che José Miguel pensa sempre al giovane Julio…Bellita tra l’altro ascolta anche una conversazione tra il giovane e la domestica appena arrivata e si rende conto che Julio vuole molto bene a suo marito ma non riesce a capire la natura di questo sentimento…Santiago per l’ennesima volta si presenta a casa di Genoveva per minacciarla. Anche Laura vede quello che è successo e chiede a Genoveva se non sia il caso di coinvolgere la polizia. Ma la donna le dice di stare tranquilla che non c’è da preoccuparsi.

Marcia intanto torna a lavorare alla bottega di Lolita. Non sembra avere nessuna intenzione di andare via…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta oggi 10 luglio 2021 in prima serata su Rete 4.