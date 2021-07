Beautiful anticipazioni: Flo colpita da Sally, la vuole uccidere?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 17 luglio 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e che ci rivelano la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Come avrete visto alla fine Flo ha scoperto tutto e Sally non ha potuto negare quello che ha fatto negli ultimi mesi. Flo è sotto shock non riesce a credere che la Spectra possa aver inventato una malattia, tra l’altro anche aiutata da una dottoressa che è stata sua complice in questa situazione. Ma Flo non sa che Sally è disposta a tutto pur di andare avanti con questa sceneggiata e che sta rischiando grosso…E infatti come vedremo nelle prossime puntate di Beautiful, la vita di Flo sarà in pericolo.

Scopriamo quindi cosa succederà adesso con le anticipazioni per le prossime puntate di Beautiful, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 17 luglio 2021

Non potevano quindi mancare le anticipazioni di Beautiful per la puntata del sabato, la soap almeno per ora, non va in pausa. Mentre Flo discute con Sally, che le deve rivelare necessariamente tutto quello che ha fatto nell’ultimo periodo, ammettendo il suo diabolico piano, un ignaro Wyatt racconta a suo padre quello che ha chiesto alla sua ex fidanzata. Wyatt inizia a credere che forse Sally ci sia rimasta male ma Bill lo rassicura. Non può fare nulla in casa per lei, visto che Sally ha bisogno di cure di un certo livello . Ha preso la scelta giusta. I due neppure immaginano quello che sta realmente succedendo a casa, dove Flo rischia grosso…

Non ci resta che aspettare quindi la puntata di Beautiful in onda domani, 17 luglio 2021, per scoprire che cosa succederà. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5.