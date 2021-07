Beautiful anticipazioni: Flo messa ko da Penny, che succederà?

Siete pronti a scoprire che cosa succederà a Flo e come finirà tutta la story line che vede Sally protagonista? Come vi abbiamo già raccontato, questa vicenda è solo all’inizio e durerà ancora per qualche tempo. Ma con le nostre anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani, 20 luglio 2021, scopriremo qualcosa in più su quello che sta per accadere. Flo pensava di uscire dalla casa di Sally per andare a raccontare quello che aveva scoperto a Wyatt ma aveva fatto male i suoi conti. Infatti Sally non ha intenzione di lasciare che questo succeda e per questo motivo l’ha colpita. Che ne sarà adesso della giovane? Lo scopriamo con le ultime news da Los Angeles, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 20 luglio 2021

Sally sta raccontando da così tanto tempo bugie che continuare a farlo non la spaventa. Ed è per questo che non ha intenzione di lasciare che Flo dica tutto a Sally. La figlia di Shauna non immagina neppure fino a che punto si possa arrivare…Sally va oltre, decide di non fare nulla mentre la dottoressa Escobar in preda a un raptus, per paura di essere smascherata, colpisce Flo… E adesso che cosa ne sarà di lei? Nel frattempo, a pochi metri di distanza, Bill prova in tutti i modi a farsi perdonare da Katie che è ancora sotto shock per quello che ha visto. Stenta a credere che dopo tutto quello che le è successo, le persone che avrebbero dovuto amarla e proteggerla, l’hanno tradita in questo modo, alle sue spalle. E non se la sente di far finta che non sia successo. Vuole altro tempo, per il momento è così.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani, 20 luglio 2021 su Canale 5. Vi ricordiamo che dopo Beautiful andrà in onda una nuova puntata di Una vita, assolutamente da non perdere.