Beautiful anticipazioni: Flo prigioniera, Wyatt lo scoprirà?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà a Flo e se Wyatt scoprirà tutto quello che Sally sta facendo? Ve ne parliamo nelle nostre anticipazioni di Beautiful che come sempre ci rivelano tutto quello che accadrà nelle prossime puntate della soap di Canale 5! Iniziamo quindi con la trama della puntata di domani, 22 luglio 2021 con le ultimissime da Los Angeles anche per cercare di capire che cosa ne sarà della povera Flo che è stata colpita alla testa e che adesso rischia grosso vista la follia di Sally e della dottoressa Escobar. La follia della Spectra ormai non ha confini ed è chiaro: se fosse stata una persona ragionevole, dopo aver fatto del male a Flo, avrebbe subito chiesto aiuto per capire come stesse e invece…Le due donne continuano a osservare Flo che priva di conoscenza, è a terra. Ma che cosa ne sarà della figlia di Shauna? Scopriamolo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 22 luglio 2021

Mentre la dottoressa Escobar sembra essere molto provata da quello che è successo e vorrebbe fare qualcosa per Flo, la Spectra non ha nessuna intenzione di aiutare la fidanzata di Wyatt, anzi nella sua testa è convinta che questo sia il modo giusto per andare avanti con il suo piano. Per riavere il figlio di Bill infatti può fare solo una cosa: sedurlo in modo da restare incinta. Sally sta facendo davvero molto male i suoi calcoli visto che Wyatt ama Flo e non ha di certo nessuna intenzione di mettersi insieme a lei o cadere tra le sue braccia…

Intanto Liam cerca di essere ancora un buon padre per la piccola Kelly, nonostante adesso viva con Hope e sia sposato con lei. Ci tiene a far capire a Steffy che sarà comunque sempre presente per la piccola.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful in onda domani 22 luglio 2021 come sempre alle 13,40 su Canale 5.