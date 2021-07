Beautiful anticipazioni: Flo riuscirà a liberarsi prima che sia troppo tardi?

Siete pronti per scoprire tutto quello che succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 26 luglio 2021? Come sempre tornano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5, una puntata tutta da non perdere. I colpi di scena non sono mancati questa settimana: chi si aspettava che Steffy facesse un drammatico incidente in moto e che alla guida del mezzo ci fosse proprio Bill…E chi si aspettava che Sally, dopo aver legato Flo a un termosifone, andasse da Wyatt per elemosinare qualcosa da lui? Gli ha chiesto di passare una notte insieme: ha un solo obiettivo, restare incinta. Ma come andranno a finire le cose, Flo riuscirà a liberarsi? Lo scopriamo con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 26 luglio 2021

Wyatt, più che sconvolto da quello che Sally sta facendo, non immagina neppure che nel frattempo Flo è prigioniera della Spectra e della dottoressa Esbocar. Resta senza parole nel ritrovarsi la sua ex, mezza nuda, in intimo nero e provocante davanti ai suoi occhi. E’ chiaro che Wyatt non abbia nessuna intenzione di passare la notte con lei ma la follia di Sally ormai, non ha più limiti. Ma il piano di Sally è ancora più intricato. Infatti la ragazza ha ordinato alla Escobar di prendere il cellulare di Flo e di mandare un messaggio a Wyatt.

Steffy è in coma. In ospedale c’è anche Bill che è sconvolto per quello che è successo. Tra le prime persone ad arrivare in ospedale c’è Brooke, chiamata proprio da Bill. Il padre di Wyatt è davvero molto provato e non sa che cosa fare.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani. Inizia una nuova settimana in compagnia delle soap di Canale 5. Dopo Beautiful vedremo Una vita, a seguire poi Brave and Beautiful e per finire Love is in the air.