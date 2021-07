Beautiful anticipazioni: Flo libera, Steffy si sveglierà?

Colpi di scena da non perdere nelle prossime puntate di Beautiful, sta per succedere davvero di tutto per una estate ricca di sorprese. Iniziamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Beautiful di domani 28 luglio 2021. Come avrete visto alla fine Flo è riuscita a lanciare un messaggio di aiuto a Wyatt e si è liberata dalla trappola di Sally. Adesso però deve raccontare tutto quello che è successo al suo fidanzato che di certo mai potrebbe immaginare quello che la Spectra ha macchinato. Intanto in ospedale arrivano tutti i familiari di Steffy che non riescono a credere a quello che è successo…Wyatt è davvero sconvolto: mai avrebbe immaginato che Sally potesse arrivare a tanto e invece adesso sa tutto…

Ma vediamo nel dettaglio la trama della puntata di Beautiful di domani, 28 luglio 2021.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 28 luglio 2021

Wyatt ascolta tutto il racconto di Flo e non riesce a credere che Sally sia arrivata a tanto. Eppure questo è successo, non ci sono altre parole per descrivere la situazione che stanno tutti vivendo. Flo però adesso è libera e Wyatt conosce tutta la verità. Che cosa faranno con Sally ora? E’ chiaro che la ragazza abbia bisogno di aiuto non per la sua malattia, mai esistita ma perchè ha bisogno di un supporto psicologico. Chi arriva a fare una cosa del genere non sta bene, quetso è evidente…

Intanto in ospedale Ridge dà la colpa di quello che è successo a Steffy a Bill. Ma come può pensare che Spencer abbia investito di proposito la ragazza? E’ chiaro che non lo avrebbe mai fatto…Ridge però è accecato dall’odio dopo tutto quello che è successo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 28 luglio 2021. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5. A seguire poi una nuova puntata di Una vita.