Beautiful anticipazioni: Wyatt perdonerà Sally? Una decisione da prendere

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 2 agosto 2021? Come sempre tornano le nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio che ci aspetta domani, alle 13,40 su Canale 5. Per fortuna dopo il brutto incidente che l’ha vista coinvolta, Steffy deve recuperare le forze e non sarà semplice perchè ci sono stati comunque diversi traumi. Ma la ragazza non è in pericolo di vita e questa è la sola cosa che conta! Intanto in ospedale ci sono anche Wyatt e Sally. La Spectra si è sentita male dopo che il suo ex fidanzato ha scoperto che lei ha mentito su tutto, che è stata capace di fingere persino una malattia mortale. Non solo. Sally ha persino sequestrato Flo ed è arrivata a implorare pietosamente anche di fare l’amore con lei…La Spectra è in un letto di ospedale adesso, si sarà resa conto di tutto quello che ha fatto?

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 2 agosto 2021

Sally si sta forse rendendo conto di quello che ha fatto e prova a rimediare anche se di certo non è pentita anche se finge di esserlo. E così decide di chiedere perdono a Wyatt per quello che ha fatto, per le ultime settimane passate a raccontare una marea di bugie. Wyatt ancora non si capacita di tutto quello che la ragazza ha fatto, è davvero sconvolto. Anche la dottoressa Escobar fa del suo: sa bene che sta rischiando di perdere il lavoro e anche se si tratta del lavoro che non ama, è sempre la sua vita. La dottoressa parla con Flo e cerca di spiegare la natura del suo coinvolgimento in questa storia…

Adesso la palla passa a Flo e a Wyatt: i due decideranno di perdonare la dottoressa e Sally per quello che hanno fatto? Appuntamento a domani con una nuova imperdibile puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre alle 13,40 su Canale 5.