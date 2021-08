Una vita anticipazioni: Genoveva incastrata da Cesario, è vicina la sua fine?

Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 3 agosto 2021? Vedremo su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1220 della soap spagnola tanto amata nel nostro paese. Avrete visto che Felipe continua a sospettare di Genoveva ma crede ancora che la donna abbia fatto uccidere Marcia, magari da Santiago. Non immagina che in realtà è stata proprio lei. Genoveva comunque ha continuato a negare, respingendo ogni accusa. Cosa succederà quindi adesso? Ci sono ben due matrimoni da organizzare ad Acacias 38: quello di Cinta ed Emilio, che non vedono l’ora di diventare marito e moglie, ma anche quello di Camino che ha ricevuto la proposta da Ildefonso e l’ha accettata. Vediamo quindi cosa accadrà con la trama della puntata di Una vita in onda domani, ecco le ultime news per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 3 agosto 2021

Nel ristorante di Felicia si festeggia il fidanzamento di Camino e insieme alla famiglia di Bellita si mettono anche a punto i preparativi per il matrimonio di Emilio. Finalmente la cantante dopo aver perdonato suo marito ha ritrovato il sorriso e per tutta la famiglia è tornato il sereno.

Cesareo dice a Mendez che la donna che si aggirava nel parco vicino al luogo del delitto di Marcia somigliava a Genoveva. Il commissario va quindi da lei a chiedere conto e Genoveva cerca di confondere le acque mettendo in cattiva luce il guardiano. Mendez, però, non sembra propenso a farsi abbindolare. Il fatto è che comunque Cesario non se la sente di accusare nessuno. Lo ribadisce: la persona che ha visto era coperta con un velo nero…Intanto Ildefonso fa davanti a tutti i vicini di casa di Camino una dolcissima dichiarazione d’amore, anche per mettere a tacere le malelingue, dopo quello che è successo di recente.

Vengono quindi annunciati i due matrimoni e c’è grande gioia. L’unica a restare indifferente sembra essere Camino che non prova nulla di fronte a quello che sta succedendo…Appuntamento quindi a domani con una nuova puntata di Una vita assolutamente da non perdere.