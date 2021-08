Una vita anticipazioni: Laura e Felipe si alleano

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 5 agosto 2021 su Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio. In onda il 5 agosto la seconda parte dell’episodio 1221 della soap spagnola con tanti colpi di scena tutti da scoprire. Come avrete visto Mendez è sempre più convinto che sia stata Genoveva a uccidere Marcia e ha intenzione di dimostrare il coinvolgimento della donna in questa vicenda. A Felipe non resta che aspettare ma una cosa è certa: l’avvocato vuole giustizia per la brasiliana ed è disposto a tutto. Nel frattempo è arrivato il giorno del battesimo del figlio di Lolita, alla fine chi lo battezzerà?

Una vita anticipazioni: la trama di domani 5 agosto 2021

Mentre Ildefonso sembra essere felicissimo in vista del matrimonio con Camino, la ragazza invece è passiva. Non è interessata a nulla, del resto non ama il suo promesso sposo, perchè dovrebbe essere emozionata? Emozioni totalmente opposte a quelle che prova Cinta che invece non vede l’ora di sposare il suo Emilio. Fervono quindi i preparativi ad Acacias 38.

Per l’ennesima volta Genoveva cerca di dire a Felipe che non ha nulla a che fare con la morte di Marcia e che sta rischiando di perdere sia lei che il bambino a causa dei suoi sospetti. Ma l’avvocato non ha nessuna intenzione di tornare a stare con sua moglie e preferisce mantenere le distanze. Genoveva stenta a credere che il suo piano non abbia funzionato come credeva. I due però fingono di andare d’accordo in occasione del battesimo del piccolo Moncho ma è chiaro a tutti che non siano in pace.

Felipe chiede a Laura di essergli fedele e le offre anche del denaro: vuole sapere tutto quello che succede in casa di Genoveva e vuole essere aggiornato su tutto. La cameriera gli dice che può fidarsi di lei.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 5 agosto 2021 su Canale 5, appuntamento come sempre alle 14,10 dopo Beautiful.