Beautiful anticipazioni: Brooke e Ridge ci riprovano ma lo stilista pensa a Shauna

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani 8 agosto 2021? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata che vedremo domani pomeriggio su Canale 5. Come avrete visto nelle ultime settimane sono successe diverse cose. Finalmente è venuta alla luce tutta la verità sulla malattia di Sally che in realtà non è mai esistita. La Spectra infatti ha inventato tutto solo per riavvicinarsi a Wyatt, pensando che così facendo il ragazzo avrebbe lasciato Flo. E invece la verità è venuta a galla e adesso Sally deve fare i conti con le sue bugie, che hanno davvero superato il limite. Steffy ha fatto un brutto incidente in moto e ha dovuto prendere una serie di farmaci per sopportare il dolore. In ospedale ha conosciuto il dottore Finnegan che a quanto pare, come vedremo nelle prossime puntate di Beautiful entrerà presto a far parte della sua vita…

Ma scopriamo adesso le anticipazioni con la trama della puntata di Beautiful di domani, 8 agosto 2021, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 8 agosto 2021

Brooke crede di poter andare avanti e ricominciare con Ridge. Anche il Forrester ne è convinto e crede che per loro ci possa essere una possibilità. Quello che però non sa è che Ridge in qualche modo è ancora legato a Shauna e anche se non lo vuole ammettere, prima di iniziare a discutere con Brooke stava proprio pensando a lei. La Logan ha fatto di tutto per riconquistare la fiducia di suo marito, come andrà a finire? Katie cerca di rimettere insieme i pezzi, è davvero delusa e amareggiata per quello che è accaduto con Sally, non si aspettava di essere tradita in questo modo.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 8 agosto 2021 come sempre alle 14 la domenica pomeriggio su Canale 5.