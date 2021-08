Beautiful anticipazioni: tra Ridge e Brooke sembra funzionare, ma quanto durerà?

Iniziamo il nostro articolo con le anticipazioni di Beautiful con una buona notizia per chi non andrà in vacanza e vorrà godersi le amate soap di Canale 5! Niente pausa estiva quest’anno per le soap neppure il giorno di Ferragosto. Si va in onda senza interruzioni per cui questa settimana vi terremo anche noi sempre compagnia con le ultime news da Los Angeles. Iniziamo quindi con le anticipazioni e la trama di domani, 10 agosto 2021. Che cosa sta per succedere a Los Angeles? Mentre Steffy cerca di rimettersi in sesto dopo l’incidente, ma non è facile perchè prova ancora molto dolore, Sally paga le conseguenze delle sue bugie e siamo ancora solo all’inizio…Il matrimonio tra Ridge e Brooke sembra essere tornato a funzionare anche se i dubbi nel Forrester non mancano. Non può fare a meno di pensare a Shauna e agli attimi trascorsi in sua compagnia. La madre di Flo non gli è affatto indifferente. Tra l’altro la Logan è anche molto preoccupata perchè dovrebbe partire ne lasciare quindi da solo Ridge per qualche giorno..Ne parla con Donna che cerca di dare a sua sorella il consiglio giusto…Ridge aveva fatto notare alla Logan che non si scappa dai problemi ma si resta per affrontarli…

Ma vediamo che cosa succederà domani, ecco le anticipazioni per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 10 agosto 2021

Alla fine sembra proprio che Brooke deciderà di non partire per restare in città al fianco di Ridge. Il loro rapporto al momento ha bisogno di dimostrazioni e di gesti. Ma ha soprattutto bisogno di vicinanza per questo motivo la Logan non se la sente di partire e di lasciare da solo suo marito…Eppure fino a poche ore prima la Logan aveva detto a suo marito che sarebbe andata da Bridget perchè aveva bisogno di prendersi del tempo…Adesso spiega a Ridge che sua figlia ha molti impegni e non le potrebbe dedicare del tempo per cui resta. E spera che questi giorni da trascorrere insieme, possano andare bene!

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 10 agosto 2021 su Canale 5 come sempre alle 13,40.