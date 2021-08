Beautiful anticipazioni: colpo di scena, Shauna e Ridge si sono sposati!

Grandi colpi di scena nelle puntate in onda nella settimana di Ferragosto di Beautiful. Che cosa sta per succedere? Ve ne parliamo nelle anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani, 11 agosto 2021 con una sorpresa che in pochi si aspettano. Come vi avevamo detto, Shauna ha deciso di tornare a Los Angeles anche per stare vicino a Flo dopo quello che le è successo. Ma questa non sarà la sola novità perchè la donna ha qualcosa da raccontare, qualcosa che a quanto pare Ridge ha già dimenticato. Avete presente i giorni trascorsi dai due a Las Vegas, subito dopo la rottura tra Ridge e Brooke, bene, proprio in quei giorni è successo qualcosa che lo stilista a quanto pare ha dimenticato…Non ci resta che scoprire i dettagli, ecco per voi le anticipazioni della puntata di domani.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 11 agosto 2021

Shauna torna a Los Angeles dopo qualche tempo di assenza e racconta a Quinn e a Eric quello che è successo quando lei e Ridge hanno trascorso dei giorni magici a Las Vegas. Ridge assiste a questa discussione e si ricorda di aver passato delle belle giornate, nonostante tutto, in compagnia di Shauna. Quello che però non ricorda è un dettaglio non di poco conto: lui e Shauna si sono sposati. Una notizia che lascia lo stilista parecchio basito perchè a quanto pare, ricorda davvero pochissimo di quello che è successo lontano da casa. Ma questo matrimonio è valido, cosa succederà adesso? E come reagirà Brooke di fronte a questa rivelazione? La Logan dovrà essere chiaramente informata…Sembra evidente che Ridge non fosse molto lucido visto che non ricorda nulla, il matrimonio sarà lo stesso valido?

Assolutamente da non perdere quindi le prossime puntate della soap americana, in onda come sempre alle 13,40 su Canale 5. Vi ricordiamo che questa settimana si andrà in onda anche a Ferragosto, niente pausa per la soap americana che torna quindi anche sabato e domenica