Una vita anticipazioni: ad Acacias 38 doppio matrimonio e un arresto

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 13 agosto 2021? Dobbiamo prepararci a un doppio matrimonio ad Acacias 38 o alla fine ci sarà un clamoroso colpo di scena? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di Una vita in onda domani. Alla 14,10 come sempre su Canale 5 vedremo la seconda parte dell’episodio 1226 di Acacias 38 e capiremo anche se alla fine Camino e Ildefonso si sposeranno. I due sembrano aver fatto pace e la ragazza ha voluto anche dare un bacio al suo promesso sposo in segno di tregua. Questo matrimonio alla fine ci sarà o dobbiamo aspettarci una clamorosa sorpresa? Lo scopriamo con le anticipazioni per la prossima puntata della soap spagnola, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 13 agosto 2021

Arantxa arriva in città, pronta ad assistere alle nozze di Cinta, e con l’occasione si rincontra con il guardiano; i due ammettono di amarsi ancora, ma sono coscienti del fatto che non possono stare insieme perché hanno due stili di vita troppo diversi. Grazie all’intervento di Julio, Cinta riceve i documenti mancanti per poter partire per l’Argentina. La ragazza è meravigliosa con il suo abito da sposa e a differenza di Camino, non vede l’ora di sposare il suo Emilio, è davvero raggiante per quello che sta per succedere, sono mesi che aspetta questo momento e di ostacoli, prima di arrivare alle nozze, lei e il suo promesso sposo, ne hanno davvero superati tanti. Conta è felicissima di vedere Arantxa di nuovo ad Acacias 38, tra l’altro elegantissima e bellissima. Ma prima del matrimonio di Cinta ed Emilio, si dovrà celebrare quello tra Camino e Ildefonso. Lo sposo arriva in chiesa puntualissimo, mentre tutti gli invitati aspettano Camino… Mentre in chiesa tutti aspettano le spose, a casa di Genoveva si presenta Mendez che sembra essere intenzionato ad arrestarla…

Cinta arriva puntualissima in chiesa ma purtroppo tutta l’attenzione è per Camino che invece non è ancora arrivata. Felicia ed Emilio sono in ansia e pensano che alla fine la ragazza non si presenterà. Mentre in chiesa si stanno celebrando i due matrimoni, Genoveva viene arrestata sotto gli occhi di Felipe che a quanto pare sapeva tutto. La donna è sconvolta. Anche Cesario assiste all’arresto di Genoveva. I due matrimoni vengono celebrati…