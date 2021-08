Una vita anticipazioni: Genoveva arrestata, sarà anche condannata?

E alla fine anche Camino ha ceduto ed è diventata la moglie di Ildefonso. A quanto pare questa storia, almeno per ora, ha avuto un lieto fine. Ma che cosa succederà nelle prossime puntate di Una vita? Iniziamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita in onda domani, 14 agosto 2021, nel pomeriggio di Canale 5. Mentre Camino e suo fratello si sposavano, fuori dalla chiesa succedeva ben altro, anche se al momento nessuno lo sa. Infatti Mendez ha messo insieme le prove per dimostrare che Genoveva ha ucciso Marcia e senza esitazioni, ha arrestato la donna. Genoveva è rimasta basita dal fatto che Felipe conoscesse le intenzioni del commissario e non ha fatto nulla per fermarlo. E perchè mai avrebbe dovuto farlo? Felipe odia Genoveva e vuole che paghi per quello che ha fatto. Ma siamo davvero sicuri che la donna andrà in carcere e sarà condannata per questo omicidio? Scopriamolo con le anticipazioni, domani in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1127 di Acacias 38, ecco le ultime news per voi.

Una vita anticipazioni: la trama del 14 agosto 2021

Dopo lunghi istanti di silenzio, Camino dice finalmente “sì, lo voglio” e tutti festeggiano i quattro novelli sposi. Più tardi, però, Cesareo diffonde la notizia dell’arresto di Genoveva e nel quartiere cala il gelo. Tra i residenti c’è chi si dice certo della colpevolezza della signora Alvarez-Hermoso e chi invece ritiene doveroso concederle la presunzione di innocenza. Felipe ha una discussione con l’avvocato di Genoveva e gli giura che farà di tutto per dimostrare che la donna ha ucciso Marcia solo perchè gelosa di lei e di quello che c’era tra loro in passato. In un primo momento, consigliato da Liberto e da Ramon aveva persino dato una possibilità a Genoveva, che è comunque sua moglie. Ma visto quello che lei ha fatto, adesso ha tutte le ragioni per non pensarci più.

I Dominguez e i Pasamar salutano commossi Cinta ed Emilio prima della loro partenza per l’Argentina. Josè Miguel riceve una chiamata da Edgar Golden, che gli propone di andare con lui a Hollywood per girare una serie di film nel ruolo di protagonista. Josè Miguel è entusiasta, ma allo stesso tempo teme la reazione della moglie. Genoveva non si aspettava che il suo avvocato trattasse Felipe in quel modo…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, come sempre alle 14,10 su Canale 5. Da non perdere quindi questo nuovo episodio. Vi ricordiamo che poi Una vita ci aspetta in onda in prima serata su Rete 4. E poi nuovo appuntamento anche a Ferragosto, per un fine settimana quindi, super ricco di nuove emozioni.