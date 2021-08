Beautiful anticipazioni: Brooke sotto shock, è finita per sempre?

Siete pronti per scoprire che cosa succederà nella prossima puntata di Beautiful? Non potevano mancare le nostre anticipazioni che come sempre ci rivelano tutto quello che sta per succedere a Los Angeles. Clamorosi colpi di scena in arrivo ma come sempre iniziamo con la trama della puntata di domani, 17 agosto 2021. Brooke è stata informata di quello che è successo tra Ridge e Shauna. Lo stilista non poteva tacerle una cosa del genere ed è per questo che ha preferito dirle subito tutto quello che è accaduto anche se al momento, va detto, non ricorda ancora nulla di quello che è stato. Ma la storia raccontata da Shauna fila: Ridge ha firmato prima i documenti del divorzio, come ha confermato anche Carter e poi ha sposato a Las Vegas, in fretta e furia, Shauna. Il fatto che non lo ricordi lo rende forse, agli occhi della Logan, ancor più colpevole.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 17 agosto 2021

Brooke in lacrime è disperata e distrutta per quello che è successo. La verità raccontata da Ridge la lascia senza parole. Mai avrebbe pensato a una cosa simile, mai avrebbe potuto immaginare un qualcosa di questo genere. E invece è successo e ora Ridge non è più suo marito ma è sposato con un’altra donna. Brooke stenta a credere che tutto quello per cui ha lottato non ci sia più. Ma è convinta di una cosa: adesso non può in nessun modo perdonare suo marito, o meglio il suo ex marito per quello che le ha fatto. La prima a essere informata su quello che sta succedendo è Donna che resta parecchio colpita dai fatti accaduti. Brooke non può immaginare che anche in questo caso, dietro ai suoi tormenti ci sia lo zampino di Quinn.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 17 agosto 2021. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5 per altri clamorosi colpi di scena imperdibili.