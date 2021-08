Una vita anticipazioni: Laura vuole sedurre Felipe?

Che cosa accadrà nella puntata di Una vita in onda domani 19 agosto 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio tutto quello che succederà nelle puntate italiane della soap spagnola. Domani in onda, come sempre alle 14,10 la prima parte dell’episodio 1230 di Acacias 38 e non potevano mancare le nostre anticipazioni. Bellita come avrete visto è molto preoccupata per la possibile partenza di Josè e non ha intenzione di restare da sola in Spagna…Intanto Genoveva dal carcere continua a tramare: vuole a tutti i costi dimostrare la sua innocenza e anche Felipe ha dei dubbi e non sa che cosa fare. Ma in realtà come ben sappiamo, la donna è colpevole di ogni reato per il quale è stata accusata…

Una vita anticipazioni: la trama di domani 19 agosto 2021

Lolita sembra essere una delle poche persone a stare dalla parte di Genoveva e a credere alle sue parole. Ma allo stesso tempo la donna è molto preoccupata per come sta Felipe ed è per questo che va a parlare con lui per capire che cosa sta succedendo. Laura si mostra particolarmente premurosa verso Felipe e l’avvocato non riesce a comprendere bene queste moine. E’ un atteggiamento particolare che deve ancora interpretare. Laura vuole sedurre Felipe?

A seguito di un guasto alle tubature, Rosina e Liberto accettano la proposta di Servante e si trasferiscono loro malgrado alla pensione, che Servante intende far diventare un locale elegante. Dopo la notte trascorsa alla pensione, Rosina si alza di pessimo umore e il cibo è la sola cosa in grado di calmarla. Nel tentativo di dissuadere Josè Miguel dall’andare a Hollywood, Bellita cerca di spaventarlo, elencandogli gli innumerevoli pericoli che potrebbero incontrare; nulla pare però funzionare. L’uomo sembra essere intenzionato a lasciare tutto per inseguire i suoi sogni e iniziare la sua carriera da attore…

L'uomo sembra essere intenzionato a lasciare tutto per inseguire i suoi sogni e iniziare la sua carriera da attore…