Beautiful anticipazioni: Ridge scopre il folle piano di Shauna e Quinn?

Non potevano mancare le nostre anticipazioni di Beautiful: che cosa succederà nella prossima puntata della soap di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e ci rivelano proprio la trama del prossimo episodio della soap americana. Che cosa sta accadendo in questo periodo? Come avrete visto nelle ultime puntate. Ridge e Brooke sono in piena crisi e sembra proprio che questa volta non ci sarà modo di ricucire lo strappo. Ridge dal canto suo sta cercando di ricordare ma proprio non riesce a capire quando abbia dato il suo consenso per firmare i documenti del divorzio da Brooke. In realtà non lo può ricordare perchè non lo ha mai fatto. E’ stata Shauna a mandare un messaggio dal suo cellulare a Carter ma Ridge, questo non lo sa. Qualcuno scoprirà il grande inganno? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani 24 agosto 2021, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 24 agosto 2021

Eric questa volta non ha nessuna intenzione di allearsi dalla parte di sua moglie e non capisce perchè Quinn continui a essere interessata a fare del male a Brooke. In ogni caso il Forrester ci tiene a mettere in chiaro una cosa: questi tentativi che stanno facendo non porteranno da nessuna parte perchè Ridge non prova nulla per Shauna e vuole farsi perdonare da Brooke. Ma le due donne sperano ancora che il piano che hanno ideato possa andare a buon fine. Ce la faranno davvero? Shauna ha sempre avuto dubbi e lì ha ancora adesso, è stata Quinn a metterle in testa l’idea che sarebbe stata la donna giusta per Ridge e farle decidere di andare avanti nel folle piano…E ora che cosa succederà?

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta come sempre domani 24 agosto 2021 a seguire una nuova puntata di Una vita in onda su Canale 5 alle 14,10. Non mancate!