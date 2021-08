Beautiful anticipazioni: per Shauna e Ridge c’è un futuro roseo?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 28 agosto 2021? Come sempre ve ne parliamo nelle nostre anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Pronti per scoprire che cosa succederà? Come avrete visto Ridge è rimasto turbato dalla conversazione che c’è stata tra Brooke e Bill ma in realtà ha sentito solo una parte del discorso. A quanto pare il piano di Quinn ha funzionato a meraviglia e adesso Ridge si prepara a lasciarsi andare al fianco di Shauna, che al momento tra l’altro, è sua moglie a tutti gli effetti. E’ davvero la fine della storia d’amore che per anni ha legato, tra alti e bassi Ridge e Brooke o si tratta solo dell’ennesimo ostacolo da superare? Iniziamo a scoprire qualche dettaglio in più con le anticipazioni per la puntata di Beautiful di domani, ricordandovi che si va in onda come sempre anche al sabato alle 13,40.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 28 agosto 2021

Quinn continua a dire a Shauna che non deve preoccuparsi, che non deve sentirsi inferiore perchè è arrivato il momento di far capire a Ridge che lei è la donna giusta. E così alla fine Shauna prova a pensare che sia davvero la svolta per la relazione con lo stilista. Ridge, dopo aver sentito i discorsi tra Brooke e Bill, decide di andare via, non vuole dare modo alla Logan neppure di spiegarsi, lei non sa neppure che il suo ex ha ascoltato parte della conversazione che c’è stata tra lei e Bill. E così Ridge decide di consolarsi tra le braccia di Shauna. In realtà, almeno per il momento, non succede nulla ma Shauna sa che deve agire in fretta, se vuole conquistare il cuore di Ridge. Approfitterà di questo momento di fragilità per lanciare il suo affondo?

Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprire se davvero siamo arrivati a un punto di rottura tra Brooke e Ridge e se tra Shauna il Forrester c’è davvero futuro.