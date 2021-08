Una vita anticipazioni: Genoveva medita vendetta contro Felipe, cosa farà?

Genoveva non ha nessuna intenzione di voltare pagina e dimenticare quello che è successo, anzi. La morte di suo figlio l’ha resa ancora più cattiva e adesso è pronta per vendicarsi. Come? Non lo sa ancora ma è sicura di una cosa: Felipe pagherà per tutto il male che le è stato fatto. Non ci resta che scoprire i dettagli con le anticipazioni di Una vita per la puntata di domani, 28 agosto 2021. Pronti per capire quello che sta per accadere? Vi riveliamo che nella puntata 1236 in onda domani, ci sarà un clamoroso colpo di scena inatteso. Genoveva in ospedale parla con Velasco e mette in chiaro quelle che sono le sue intenzioni: vuole punire Felipe per quello che ha fatto, urge una vendetta che faccia molto molto male all’avvocato. Che cosa trameranno? Scopriamolo con le ultime news in arrivo da Acacias 38, eccole per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 28 agosto 2021

Camino e Ildefonso sono tornati dalla luna di miele. La ragazza ritrova alcuno dei disegni che aveva fatto mentre era una allieva di Maite e inizia a ripensare alla ragazza. Le signore di Acacias 38 vanno in ospedale a trovare Genoveva che purtroppo ha perso il bambino e deve comunicarlo anche alle sue vicine. In realtà la donna non ha nessuna intenzione di parlare con Carmen, Susana e Rosina e si mostra stanca alle sue amiche. Una lettera, che Felicia riceve da una vecchia amica di Santander, mette Marcos a disagio. Servante si comporta in modo strano con Fabiana e le chiede addirittura di sposarlo, ma è solo per partecipare al concorso delle pensioni. Casilda non sa che l’uomo che si è invaghito di lei in realtà è un principe.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 28 agosto 2021. Vi ricordiamo che come sempre al sabato si va in onda prima su Canale 5, nel pomeriggio e poi in prima serata su Rete 4.