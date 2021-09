Beautiful anticipazioni: Katie tradita per l’ennesima volta, che succederà?

E così alla fine, anche se ancora non lo sanno, Bill e Quinn hanno ottenuto quello che cercavano. Hanno fatto si che per l’ennesima volta, Ridge e Brooke si allontanassero. Ma che cosa succederà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani, 6 settembre 2021. Pronti a scoprire come inizierà questo nuovo mese all’insegna della soap americana? I colpi di scena non mancheranno e con le nostre anticipazioni, vi raccontiamo tutto quello che sta per accadere adesso che Ridge pensa che Brooke voglia stare con Bill ma non solo. La Logan, che era andata da Ridge a trovarlo, lo ha visto con Shauna. E’ la fiera delle incomprensioni, ma che cosa accadrà adesso? Lo scopriamo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 5 settembre 2021

Bill e Quinn stanno parlando di tutto quello che è successo con Ridge e Brooke. La Fuller lo invita a non demordere perchè potrà conquistare Brooke adesso che lo stilista si è complicato la vita con Shauna…I due però non sanno che Katia sta ascoltando questa conversazione e parlano quindi liberamente…Katie, dalla porta socchiusa dello studio di Bill, ascolta la conversazione dell’uomo con Quinn e così capisce che lui ha detto a Brooke di amarla. A quel punto, Katie chiede a Bill una spiegazione che però lui non riesce a fornirle. Bill ha detto realmente a Brooke che la ama proprio perchè a quanto pare, nutre questo sentimento per lei. Ancora una volta Katie quindi, è stata tradita. Come reagirà adesso? Katie si renderà conto che Brooke e Ridge sono vittime di un piano diabolico che Quinn ha ordito alle loro spalle? Non ci resta che seguire le prossime puntate di Beautiful per scoprire ogni dettaglio. Vi ricordiamo che il 6 settembre le soap di Canale 5 ci terranno compagnia per tutto il pomeriggio!