Beautiful anticipazioni: Brooke scopre l’inganno ordito da Shauna e Quinn?

Ridge non immagina neppure in che guaio si sta mettendo. Pensa che Shauna sia la buona samaritana arrivata nella sua vita solo per fargli del bene ma in realtà lei e Quinn stanno tramando un piano diabolico che forse potrebbe essere presto scoperto. Succederà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 14 settembre 2021. Nella prossima puntata della soap vedremo come Shauna continuerà a far credere a Ridge che è lei la persona giusta, la donna che non gli darà mai problemi che sarà sempre al suo fianco. Gli spiega che è arrivato il momento di sorridere, di vivere senza preoccupazioni e forse è lei la persona giusta con cui voltare pagina. Ridge è davvero scosso per tutto quello che sta succedendo. E a tal proposito non possiamo fare a meno di sottolineare che le vicende amorose hanno distratto totalmente il Forrester che non si sta redendo conto dei grandi disagi che sta provando invece Steffy, ormai in preda alla sua dipendenza da farmaci. E’ davvero possibile che nessuno si renda conto di quello che sta passando la ragazza dopo l’incidente in moto? Scopriamo qualcosa in più con le anticipazioni di Beautiful, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 14 settembre 2021

Brooke mette in chiaro le cose con Quinn: non le permetterà di essere di ostacolo alla sua storia con Ridge e forse finalmente inizia a rendersi conto che la Fuller potrebbe avere qualcosa a che fare con tutto quello che sta succedendo nella sua vita. Steffy non riesce a riprendersi dall’incidente e le attenzioni di Thomas non leniscono le sue “ferite”. Bill è molto fiero di Liam, che si occupa a tempo pieno dei suoi figli e lo perdona per essere arrivato in ritardo in ufficio, dove con Justin e Wyatt si definiscono i punti di un contratto importante. Nè Bill nè Liam però si sono resi conto di quello che sta succedendo nella vita di Steffy, troppo presi da situazioni diverse.

L’appuntamento con la nuova puntata di Beautiful è per domani, 14 settembre 2021. Vi ricordiamo che a seguire vedremo Una vita e poi finalmente, la nuova edizione di Uomini e Donne. Pronti per il palinsesto settembrino?