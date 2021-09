Beautiful torna lunedì, le anticipazioni: il dottor Finnegan è davvero sincero con Steffy?

Una novità nella programmazione di Canale 5, almeno per questa settimana e per la prossima. Beautiful non andrà in onda alla domenica. Nel nuovo palinsesto domenicale infatti, alle 14 è previsto il debutto della nuova edizione di Amici. Domani quindi vedremo la prima puntata di Amici 21 e poi a seguire, Verissimo, che raddoppia. Beautiful ci aspetta quindi il 20 settembre e le anticipazioni ci rivelano proprio tutto quello che succederà in questo nuovo appuntamento con la soap di Canale 5. Pronti per scoprire i dettagli? Curiosi di scoprire come finirà tra Ridge e Brooke? Alla fine i due faranno pace oppure no? E che ne sarà di Steffy ormai sempre più dipendente dai farmaci che sta prendendo? Non ci resta che scoprirlo, con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama del 20 settembre 2021

Liam è preoccupato per Steffy e ne parla con Bill, Wyatt e Justin. Nel frattempo, Hope è andata a casa di Steffy, che è molto contrariata perché non le ha riportato la figlia della quale sente grande nostalgia. Non vuole ascoltare Hope e le sue preoccupazioni sul suo stato di salute.

Il dottor Finnegan sopraggiunge proprio nel momento in cui c’è un alterco fra Hope e Steffy. Parlando con Bill, Liam si domanda se tenere con loro la bambina per cercare di aiutarla non stia in realtà peggiorando il morale di Steffy. Ed effettivamente Liam non ha tutti i torti. Anche se non sa che i problemi di Steffy si legano ai farmaci, è vero che la ragazza si sente sola e si sente di aver fallito nel suo tentativo di avere una famiglia per Kelly…A proposito del dottor Finnegan, Bill si chiede come mai passi sempre più spesso a trovare Steffy…Che cosa vuole da lei?

L’appuntamento quindi con la nuova puntata di Beautiful è per il 20 settembre 2021 su Canale 5. E a seguire ovviamente una nuova puntata di Una vita. Le due soap tornano nel pomeriggio del lunedì seguite poi da Uomini e Donne.