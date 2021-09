Beautiful anticipazioni: tra Steffy e Finnegan nasce qualcosa? Il dottore è sincero?

Sta per iniziare una nuova story line molto interessante per il pubblico di Canale 5 che ritroverà Steffy protagonista di questa storia…Iniziamo con le anticipazioni di Beautiful per la puntata di domani, 21 settembre 2021. Nella prossima puntata della soap vedremo come Liam e Hope reagiranno di fronte al grande cambiamento di Steffy. I due non sanno che la Forrester sta affrontando un periodo di dipendenze da farmaci. Ma quello che non immaginano è che il malessere di Steffy vada ben oltre l’incidente. Le sue sono ferite dell’anima che l’abuso dei farmaci sta solo mettendo in stand by per qualche ora. Ma le sofferenze di Steffy sono davvero tante e a quanto pare nessuno si è reso conto del periodo difficilissimo che la donna sta affrontando. In questo contesto, si sta inserendo nella vita di Steffy il dottor Finnegan e Bill si è reso conto che c’è qualcosa di strano nel rapporto tra la ex di suo figlio e il dottore…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 21 settembre 2021

Steffy non intende ascoltare Hope e le sue ansie sul suo stato di salute. Finn arriva proprio mentre le due ragazze stanno litigando. Parlando con suo padre, Liam si chiede se tenere con loro Kelly stia paradossalmente peggiorando il morale di Steffy. Finn discute con Steffy riguardo ad una sua eventuale dipendenza dai medicinali. Steffy chiaramente non lo vuole ammettere, come del resto succede ogni qual volta si ha a che fare con una dipendenza da farmaci.

Bill fa della pesante ironia sulla causa per la quale Finn sia andato a trovare Steffy. Finn intanto cerca di convincere Steffy che il suo è un problema interiore e non solo fisico…Ed è a questo punto che molti spettatori di Beautiful si chiederanno: ma il dottor Finnegan, è davvero sincero, prova qualcosa per Steffy o ha un secondo fine? Steffy chiede ancora una volta a Finn una ricetta per un farmaco antidolorifico che allevi i suoi dolori. Nonostante il dottore si sia reso conto che c’è qualcosa che non va, Steffy davvero assuefatta dai farmaci e pronta a tutto per andare avanti su questa strada, non sembra disposta a cambiare idea.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful di domani, 21 settembre 2021. Appuntamento come sempre alle 13,40 su Canale 5 per un nuovo episodio della soap americana, assolutamente da non perdere.