Una vita anticipazioni: Laura pronta per uccidere Felipe, lo farà?

Come sempre arrivano puntualissime le nostre anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani, 12 ottobre 2021. Pronti per scoprire che cosa succederà ? Domani andrà in onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1261 della soap spagnola e come sempre arrivano le ultime notizie da Acacias 38, che ci raccontano tutto, ma proprio tutto quello che succederà nelle nuove puntate di Una vita. Averte visto che Velasco si è sentito tradito da Genoveva ma ha deciso di non prendersela direttamente con lei, perchè in fondo la ama. Vuole cambiare obiettivo e per questo ha chiesto a Laura di uccidere Felipe. La domestica lo farà? Per Laura sono importanti i soldi di cui ha bisogno per prendere sua sorella e andare in Germania a curarla e forse per questo, potrebbe essere disposta a fare di tutto. Non ci resta che scoprire cosa sta per accadere…Ecco le anticipazioni di Una vita per voi. Vi ricordiamo che oggi, dopo Una vita andrà in onda Amici e non Uomini e Donne, eccezionalmente per questo pomeriggio.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 12 ottobre 2021

Durante un’accesa discussione, il marchese de Los Pontones minaccia Ildefonso di ripudiarlo se non rimedierà al grave torto fatto a Camino, e il giovane, pur reiterando alla moglie il proprio amore sincero, sembra aver preso una decisione definitiva. Fabiana e Servante regalano un braciere ad Alodia e Casilda e offrono loro un gustoso dolce per ringraziarle dell’aiuto nel concorso delle pensioni, ottenendo così il perdono delle domestiche. Camino prova in tutti i modi a stare vicino a Ildefonso che però davvero è provato per tutto quello che è successo e non si aspettava di essere persino schiaffeggiato da suo nonno. Camino si è resa conto dei gravi errori commessi…Mentre Laura medita sulla proposta che le è stata fatta da Velasco, Felipe continua a organizzare il suo viaggio per Cuba, convinto che quello sia il solo modo per dare a Marcia giustizia. Vuole trovare a tutti i costi Santiago e lo farà…

Appuntamento quindi a domani con una nuova imperdibile puntata di Una vita che ci aspetta come sempre alle 14,10 su Canale 5.