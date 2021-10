Una vita anticipazioni: Felipe in ospedale, Laura sospettata

Laura ha eseguito tutti gli ordini che Velasco le ha dato e ha portato a termine la sua missione. Che cosa succederà adesso a Felipe, si salverà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano la trama della puntata di domani, 14 ottobre 2021. In onda su Canale 5 la prima parte dell’episodio 1262 di Acacias 38. Felipe ha bevuto una strana sostanza, forse del veleno che Laura ha messo nel suo bicchiere di acqua ma non è ancora morto, si salverà? Nel frattempo Camino teme che Ildefonso possa aver deciso di togliersi la vita e chiede aiuto ad Anabel per cercare il giovane…I colpi di scena non mancheranno nella nuova puntata di Una vita che ci aspetta come sempre domani, alle 14,10 su Canale 5. Un nuovo episodio assolutamente da non perdere. Ecco le anticipazioni per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 14 ottobre 2021

Genoveva ha capito che Velasco vuole fare qualcosa senza dirle nulla e si oppone. L’avvocato usa la forza con la donna che però non ha nessuna intenzione di piegarsi, anche se sa bene che Velasco è la sola persona che potrebbe condannarla, perchè sa tutto quello che ha fatto. Nel frattempo Laura, dopo aver provocato il malessere di Felipe, forse si pente e chiama aiuto, senza andare via ma restando in casa dell’avvocato.

Per il bene della quiete familiare, Ramon decide di lasciare la politica; tale decisione, però, pare ripercuotersi negativamente sull’entusiasmo di Antonito. Sconsolata per la reazione dei critici, Bellita teme che il nuovo disco possa rivelarsi un fallimento, ma Fabiana riuscirà presto a farle tornare il buonumore. Felicia parla di quello che sta succedendo nella sua vita con Marcos. L’uomo sembra essere intenzionato a fare sul serio e le regala un anello di fidanzamento. Laura accompagna Felipe in ospedale e parla con i dottori di quello che è successo ma sin da subito, i medici non credono alla sua versione dei fatti. Camino va a parlare con sua madre di quello che è successo e le dice che Ildefonso non si trova da nessuna parte. Intanto Genoveva si sveglia molto turbata sul divano di casa sua, sembra non ricordare molto di quanto successo in precedenza e riceve poi un regalo di Velasco…Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita che ci aspetta domani, 14 ottobre 2021 su Canale 5.

