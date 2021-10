Una vita anticipazioni: Genoveva scopre che cosa ha fatto Laura?

Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 20 ottobre 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano quello che i protagonisti della soap spagnola stanno per fare. Occhi puntati su Velasco che ha appena saputo che Felipe è ancora vivo. L’avvocato aveva ordinato a Laura di uccidere l’Alvarez ma le cose non sono andate come si augurava. Anche Genoveva adesso sa che suo marito sta malissimo ed è in ospedale. La donna si sente in colpa per quello che è successo ma stavolta è davvero innocente visto che non è coinvolta in questa vicenda. Capirà che dietro all’incidente di Felipe c’è la mano di Velasco? E soprattutto che cosa succederà adesso? laura deve agire visto che se Felipe si dovesse svegliare, potrebbe raccontare tutto…Non ci resta che scoprire i dettagli con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di Una vita in onda domani. Su Canale 5 vedremo la prima parte dell’episodio 1264 della soap spagnola, ecco le ultime news per voi.

Una vita anticipazioni: la trama di domani 20 ottobre 2021

Laura si giustifica con Velasco per non essere riuscita a uccidere Felipe. Marcos confessa ad Anabel di avere chiesto a Felicia di sposarlo; la ragazza lo appoggia ed è contenta di avere come nuova sorella Camino. Quest’ultima, tuttavia, è sempre più preoccupata per il marito Ildefonso e medita di denunciarne la scomparsa. Bellita e Jacinto, raggiunto il successo, firmano dischi e vengono intervistati e fotografati. Intanto Genoveva parla con Susana e Rosina di quello che è successo a Felipe. Le sue amiche non riescono a capire come mai Laura si trovasse a casa dell’avvocato visto che l’aveva denunciata. Sanno anche che Felipe stava per partire per Cuba e ne parlano con Genoveva. La donna a sua volta cerca di capire se Velasco è in qualche modo coinvolto con la vicenda ma l’avvocato nega tutto. Lolita va in ospedale per stare vicino a Felipe e lì trova anche Laura. Quando Genoveva arriva al capezzale di suo marito, non capisce che cosa ci faccia lì’ anche Laura…

Antonito non riesce più a scrivere un buon discorso, ora che non è più in competizione con il padre, ma Ramon lo sprona a non abbattersi. Sabina e Roberto intendono acquistare il ristorante Nuovo Secolo e incaricano il nipote Miguel delle trattative. Tutto questo e molto altro nella puntata di Una vita in onda domani, 20 ottobre 2021 su Canale 5. Appuntamento come sempre alle 14,10.

