Beautiful anticipazioni: Ridge e Shauna pronti per il matrimonio bis

Quinn ha cercato di capire se alla fine Ridge possa o meno pensare a una cerimonia dopo quello che è successo con Steffy. Il Forrester le ha detto che sua figlia è d’accordo : vuole che la vita delle persone che ama vada avanti, non si possono fermare solo perchè lei deve disintossicarsi. E allora, questo matrimonio si farà o non si farà? Lo scopriamo con le anticipazioni di Beautiful che ci rivelano la trama della puntata di domani, 28 ottobre 2021. Nella prossima puntata della soap, vedremo quella che sarà la reazione di Brooke alla notizia di questo matrimonio in famiglia per Shauna e Ridge. I due sono già sposati ma lo hanno fatto da soli, mentre erano a Las Vegas. Una cerimonia in famiglia è qualcosa di diverso e tra l’altro, se dovessero confermare tutto, significherebbe che davvero lo stilista non ama più Brooke. Certo le cose sono molto più complicate di così ma è arrivato il momento di andare avanti e Shauna è finalmente felice di poter avere Ridge tutto per lei e di sposarlo anche davanti alla sua famiglia. Questo matrimonio quindi, si farà o non si farà? Scopriamolo con le ultime news da Los Angeles, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 28 ottobre 2021

Brooke non ha preso benissimo la notizia del matrimonio tra Ridge e Shauna. Pensava tra l’altro che le preoccupazioni per Steffy prendessero il sopravvento ma a quanto pare si sbagliava. Infatti Ridge ha deciso di ascoltare sua figlia e di andare avanti, senza farle pesare anche questa cosa. E’ quindi tutto pronto per le nozze: Shauna e Quinn stanno finendo con gli ultimi dettagli. Ci sono buone notizie anche per Carter che è stato nominato nuovo direttore operativi della Forrester. Ridge gli ha anche chiesto di officiare il matrimonio. Come da tradizione sarà celebrato in casa di Eric. Ma si farà oppure no? Continuata e seguirci e a leggere le nostre anticipazioni per scoprire tutti i dettegli sul matrimonio ma non solo!

