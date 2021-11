Amici 21 anticipazioni: domenica ci aspetta una eliminazione

E’ stata registrata come di consueto mercoledì la nuova puntata di Amici 21. E per i fan del talent di Canale 5 che non riescono ad aspettare e attendono con ansia di sapere che cosa è successo nell’ultima registrazione, non mancano le anticipazioni. Iniziamo con una sfida che purtroppo non è andata come si aspettava l’allievo che ha dovuto affrontarla. Nella puntata di Amici 21 in ona domenica pomeriggio infatti vedremo una eliminazione. Chi ha lasciato il talent di Maria de Filippi? Ve lo raccontiamo con tutti i dettagli nelle anticipazioni, se non volete avere spoiler per la puntata di domenica 14 novembre 2021 non continuate a leggere questo articolo!

Amici 21 news e anticipazioni: una eliminazione dopo la sfida

Come saprete, non solo i prof propongono delle sfide ma i ragazzi, che vengono giudicati da grandi artisti con le classifiche delle cover, devono affrontare delle sfide. Nek aveva dato l’ultimo posto ad Ale, la cantante di Lorella Cuccarini entrata da pochissimo nella scuola. E così Ale ha dovuto affrontare la sua sfida. Anna Pettinelli, però, ha chiesto alla produzione se avesse potuto scegliere lei lo sfidante e quindi eventualmente prenderlo se avesse vinto. E la produzione ha accettato. Il cantante che ha fatto la sfida contro Ale è Andrea, che aveva invece perso la sfida contro LDA come ricorderete. Ma Maria de Filippi, ascoltando la sua canzone, gli aveva fatto i complimenti. La Pettinelli quindi adesso ha un nuovo cantante in “scuderia”.

Anche LDA a proposito di sfide e di Anna Pettinelli, che ancora una volta lo ha messo in discussione, l’ha affrontata. Il cantate anche questa volta ha superato la sfida conquistando la possibilità di restare nella scuola di Amici 21. Anna se ne farà una ragione o la prossima settimana rivedremo il cantante di nuovo in sfida? Passando invece al ballo, Guido ha dovuto affrontare la sfida voluta da Raimondo Todaro dopo una settimana difficile. Il ballerino della Celentano infatti si era detto scoraggiato da quello che era successo nelle puntate e di aspettava di poter dare molto di più. Alla fine però ha deciso di restare nella scuola e ha superato anche la sua sfida quindi per il momento, resta nella scuola come ballerino di Alessandra Celentano.

L’appuntamento con la nuova puntata di Amici 21 è quindi per domenica pomeriggio come sempre alle 14 . Il day time invece ci aspetta dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16,10 dopo Uomini e Donne.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".