Beautiful anticipazioni: Liam vs Finnegan, la guerra continua

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful del sabato? Lo scopriamo come sempre con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 13 novembre 2021. In questi ultimi episodi, l’attenzione è stata catalizzata dal matrimonio di Shauna e Ridge che alla fine è saltato. Del resto in Italia vanno in onda degli episodi così corti che davvero non si capisce il senso! Beautiful è ancora la soap più vista su Canale 5 ma riceve un trattamento che lascia senza parole tutti i telespettatori che ogni giorno riescono a vedere si e no, 8 minuti di puntata inedita. Uno smacco al quale non ci sono molte spiegazioni…Torniamo però a Los Angeles con le anticipazioni per la prossima puntata: che cosa accadrà domani? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama della puntata in onda sabato 13 novembre 2021. Si cambia un po’ tema: nelle prossime puntate vedremo come Steffy se la sta cavando con la sua riabilitazione…Non solo, l’arrivo di Zende movimenterà anche la vita di Zoe e di Carter…

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 13 novembre 2021

Il dottor Finnegan e Liam fanno visita a Steffy che sta affrontando in clinica il suo percorso di disintossicazione. Per la ragazza non è facile e sta cercando di uscire da un tunnel nel quale è entrata suo malgrado. Forse per troppo tempo ha tenuto dentro una sofferenza della quale non ha mai parlato con nessuno. Liam comunque spera che Steffy possa uscire il prima possibile da questa spiacevole situazione ma non se la sente di darle tutta la colpa. Infatti inizia a pensare che il dottore Finnegan avrebbe dovuto per forza rendersi conto che Steffy non stava bene. Come è possibile che un medico, non si sia accorto della dipendenza di Steffy? Per Liam la cosa puzza…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani alle 13,40 su Canale 5. A seguire andrà in onda una nuova puntata di Scene da un matrimonio e poi Verissimo. Beautiful tornerà poi lunedì pomeriggio.

