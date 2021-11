Beautiful anticipazioni: Liam geloso di Finnegan sospetta, fa bene?

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 19 novembre 2021? Lo scopriamo con le ultime news che ci rivelano proprio la trama della nuova puntata della soap di Canale 5 che ci aspetta domani alle 13,40 . Avrete visto che Hope sta facendo i conti con la gelosia di Liam, che però non è rivolta a lei. La figlia di Brooke pensava che finalmente lei e Liam si sarebbero potuti godere una vita serena e invece, per l’ennesima volta, la figura di Steffy piomba come un’ambra nelle loro vite. Liam continua infatti a essere ossessionato da Finnegan e non riesce a spiegarsi perchè il dottore non si sia accorto che Steffy aveva una dipendenza. Non solo, sembra essere davvero molto geloso di Steffy e Hope non ne comprende la ragione.

Cosa succederà quindi nelle prossime puntate di Beautiful, Liam e Hope litigheranno per questa vicenda? Scopriamolo con le anticipazioni, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 19 novembre 2021

Steffy sembra stare molto meglio dopo il percorso di disintossicazione che ha fatto in clinica e Liam è felice per questo. Ma il giovane ha paura che la presenza nella vita di Steffy del dottor Finnegan non sia la cosa migliore. Liam rimasto da solo in casa con il medico, gli dice senza peli sulla lingua tutto quello che pensa di lui. Finn non riesce a comprendere la natura di questo astio ma i due non fanno in tempo a chiarirsi che Steffy torna nella stanza e si rende conto che c’è molta tensione, cosa che non sa bene come spiegarsi.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 19 novembre 2021, come sempre su Canale 5. Vi ricordiamo che anche questa settimana Beautiful ci aspetta al sabato mentre si ferma di domenica quando alle 14 andrà in onda Amici.

