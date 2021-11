Beautiful anticipazioni: Steffy e Finn travolti dalla passione

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda lunedì 22 novembre 2021? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Los Angeles e ci rivelano proprio la trama della prossima puntata della soap di Canale 5. Avrete visto che di cose in questi ultimi episodi ne sono successe, e anche tante. Hope pensava di avere la sua famiglia perfetta e non si aspettava che Liam, si dedicasse così tanto a Steffy ma soprattutto che dimostrasse di essere ancora così geloso di lei. Questo Hope proprio non se lo spiega e non riesce a capire perchè suo marito non vuole che Steffy inizi una relazione con un altro uomo. Liam è stato parecchio perentorio con la sua ex: Finn non gli piace. Ma è solo il dottore a non piacere a Liam, o in generale il figlio di Bill non vuole che ci sia un altro uomo al fianco della sua ex? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama di Beautiful di lunedì con la soap che ci aspetta alle 13,40 su Canale 5.

Beautiful anticipazioni: la trama di lunedì 22 novembre 2021

Hope non riesce proprio a capire perchè suo marito sia interessato alla vita privata di Steffy. Questa volta però non ha intenzione di restare a guardare e chiede spiegazioni a Liam. Non è possibile pensare che sia ancora interessato a quello che fa Steffy e che sia geloso di quello che lei prova per un altro uomo. Non capisce questo suo modo di fare, ha una moglie e una famiglia e deve considerare la possibilità che anche Steffy inizi a frequentare un altro uomo. Steffy dal canto suo, molto lusingata per le attenzioni che sta ricevendo da Finn, finisce per lasciarsi andare e i due, travolti dalla passione, si baciano.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta lunedì su Canale 5. Appuntamento come sempre alle 13,40 e a seguire, vedremo una nuova puntata di Una vita.

