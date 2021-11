Beautiful anticipazioni: Zoe scappa da Carter, Liam sospetta di Finn

Che cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda domani, 24 novembre 2021? Come sempre lo scopriamo con le nostre anticipazioni che ci rivelano tutti i dettagli sulla prossima puntata della soap di Canale 5. Come avrete visto negli ultimi episodi Hope sta iniziando ad avere dei dubbi sull’atteggiamento di Liam, non riesce a capire come mai suo marito sia così interessato alla storia tra Finnegan e Steffy e si è resa conto che probabilmente c’è una gelosia di fondo che non se ne andrà mai via, una cosa che però non le fa per nulla piacere. Allo stesso tempo Steffy ha capito che deve voltare pagina e che deve volersi più bene. Per questo, molto entusiasta e anche ammirata, decide in qualche modo di accettare la corte di Finnegan. Il bel dottore sembra essere interessato a lei ma Liam ha qualche dubbio in merito e la cosa gli puzza. Il nostro Spencer fa bene a credere che ci possa essere un secondo fine nelle intenzioni di Finnegan e che cosa potrebbe volere il dottore da Steffy? Vi possiamo anticipare che questa storia avrà un finale molto molto a sorpresa, una vera e propria bomba e che forse i sospetti di Liam, non sono poi così immotivati…

E’ ancora però davvero presto per parlarne per cui cerchiamo di capire i dettagli, con le anticipazioni per la puntata di domani, eccole per voi.

Beautiful anticipazioni: la trama di domani 24 novembre 2021

Hope no ha intenzione di tollerare l’atteggiamento che Hope sta avendo nei confronti di Steffy e della sua possibile storia con Finnegan e non riesce a capire perchè il suo compagno dovrebbe essere interessato a questa storia. Non vanno molto bene neppure le cose per Carter che si aspettava un si da Zoe ma la ragazza non ha accettato la sua proposta e l’imprenditore adesso deve leccarsi le ferite ma non si è reso conto che Zende potrebbe essere la causa di tutto questo. Tra i due infatti, c’è una grande alchimia…Steffy si lascia andare e pensa che finalmente, al fianco del dottor Finnegan, potrebbe ritrovare la felicità perduta.

Tutto questo e molto altro nella puntata di Beautiful che ci aspetta domani, 24 novembre 2021 su Canale 5. Appuntamento come sempre alle 13,40.

